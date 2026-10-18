18 октября в России отметят День отца. В преддверии этого тёплого семейного праздника мы попросили участников спецоперации рассказать, за какие уроки они благодарны своим родителям.
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