В Крыму коррупционный скандал

Инкриминируемое ей преступление относится к категории совершенных в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года, занимая должность директора государственного предприятия, получила от индивидуального предпринимателя взятку в виде услуг по ремонту принадлежащей ей квартиры стоимостью более 368 тыс.
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