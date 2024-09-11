За дебош в кафе и нападение на полицейского петербуржец получил год колонии-поселения

Сначала он угрожал официанту, потом ударил вилкой стража порядка В Центральном районе Петербурга суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, который весной этого года устроил дебош в кафе и напал на полицейского.
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