Ниже самого низкого дна...

Минус еще одна страна для нашего туриста - конечно, если он уважает свою страну хоть немного. Читаю, перечитываю, глазам не верю! Это правда Италия? Земля, породившая Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Данте Алигьери, наконец, или хуторская лавочка? Новость дня: "Украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди…" получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" в Италии.