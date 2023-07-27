Минус еще одна страна для нашего туриста - конечно, если он уважает свою страну хоть немного. Читаю, перечитываю, глазам не верю! Это правда Италия? Земля, породившая Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Данте Алигьери, наконец, или хуторская лавочка? Новость дня: "Украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди…" получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" в Италии.
Ниже самого низкого дна...
Комментарии
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Ирина Котова
Так а кто с ними обнимался, мы, простой народ что ли?
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2 час.
Ирина Котова
Сбегаются, потому что обезьяны
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2 час.
Ирина Котова
Как- то на Италию, мне больше нравится Крым а он НАШ!
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35 мин.
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