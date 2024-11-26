Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

На линии расположены 12 станций Мэр Москвы Сергей Собянин, посетив строительную площадку, объявил о завершении проходки левого перегонного тоннеля на участке между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро.
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