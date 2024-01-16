В Киргизии предотвратили государственный переворот

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал в разных городах страны сторонников уехавшего в США прозападного активиста Тилекмата Куренова и скрывшегося от силовиков гендиректора компании KG Group Имамидина Ташова по обвинению в участии в подготовке к насильственному захвату власти.
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