Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Наверняка многие заметили, что фигурантами криминальных сводок зачастую становятся хорошо подготовленные спортсмены из числа представителей национальных меньшинств и мигрантов.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Как это всё надоело!!! Вот интересно,а кто у нас полностью отвечает за обстановку в стране,за то,что в ней происходит и как  в ней живётся простым людям?
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7 час.
ВераВерная
Мы со своей мягкотелостью скоро в рабство к мигрантам попадём((( творят, что хотят, и никто ни за что не отвечает.
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3 час.
Андрей Тихонов
А какой долбаёб поставил чурку женским тренером?
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2 час.

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