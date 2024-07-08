Наверняка многие заметили, что фигурантами криминальных сводок зачастую становятся хорошо подготовленные спортсмены из числа представителей национальных меньшинств и мигрантов.
Что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?
Комментарии
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Лариса Голубицкая
Как это всё надоело!!! Вот интересно,а кто у нас полностью отвечает за обстановку в стране,за то,что в ней происходит и как в ней живётся простым людям?
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7 час.
ВераВерная
Мы со своей мягкотелостью скоро в рабство к мигрантам попадём((( творят, что хотят, и никто ни за что не отвечает.
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3 час.
Андрей Тихонов
А какой долбаёб поставил чурку женским тренером?
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2 час.
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