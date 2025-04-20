Американские и европейские медиа, два года назад называвшие любые мирные инициативы России «пропагандой», начали признавать готовность Москвы к…Сообщение Западные СМИ впервые заговорили о мире: как пасхальное перемирие изменило риторику появились сначала на Ежедневные новости.