Как изменилась ситуация с водой в Днестре на фоне жары

Несмотря на жару, первая неделя июля была благоприятной для Днестра. Об этом сообщил известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, отметив что прошедшие в Карпатах дожди позволили пополнить Днестровское водохранилище примерно на 70 см, и теперь его уровень составляет 115,26 см, при сохраняющемся ра .