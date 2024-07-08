Как изменилась ситуация с водой в Днестре на фоне жары

Несмотря на жару, первая неделя июля была благоприятной для Днестра. Об этом сообщил известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, отметив что прошедшие в Карпатах дожди позволили пополнить Днестровское водохранилище примерно на 70 см, и теперь его уровень составляет 115,26 см, при сохраняющемся ра .
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