ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

В США считают, что Белый дом не может защитить собственные границы

В США считают, что Белый дом не может защитить собственные границы

ВАШИНГТОН, 20 октября, ФедералПресс. Президент Джо Байден обещает новую помощь Украине и Израилю, хотя США не могут обеспечить собственную безопасность на границах с Мексикой, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх