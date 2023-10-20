В США считают, что Белый дом не может защитить собственные границы

ВАШИНГТОН, 20 октября, ФедералПресс. Президент Джо Байден обещает новую помощь Украине и Израилю, хотя США не могут обеспечить собственную безопасность на границах с Мексикой, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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