Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в Германии утверждает, что власти должны срочно прекратить поставки вооружений Украине и рассмотреть возможность компенсации, если подтвердится, что правительство Киева причастно к подрыву «Северных потоков».