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Сару Вагенкнехт волной от взрыва «Северных потоков» забросило на самый верх

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в Германии утверждает, что власти должны срочно прекратить поставки вооружений Украине и рассмотреть возможность компенсации, если подтвердится, что правительство Киева причастно к подрыву «Северных потоков».

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