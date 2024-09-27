Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в Германии утверждает, что власти должны срочно прекратить поставки вооружений Украине и рассмотреть возможность компенсации, если подтвердится, что правительство Киева причастно к подрыву «Северных потоков».
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