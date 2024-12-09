Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Зависть, однако...Назвать настоящих...
  • Владимир
    Я вам могу ответить. Например так. "Мы давно работаем в этом направлении. Патриотическое воспитание имеет большое зна...Оснований нет: лю...
  • Элеонора Коган
    Верно,здорово!!!!Подросток из Влад...

Подросток из Владимира согласился за 500$ нагадить перед квартирой очень знаменитой особы. Последствия

Подросток из Владимира согласился за 500$ нагадить перед квартирой очень знаменитой особы. Последствия

Avia.pro - СМИ 500 долларов за перфоманс: как подросток из Владимира 'отличился' в Москве" В столице задержан 16-летний подросток, который за 500 долларов согласился выполнить задание, предложенное в чате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Просто дурак, кретин недоделанный.Башка у него не с того места привинчена, что ли? Не подумал, что гадость творит.Не подумал, что это так серьёзно. Такое сотворить. А если бы кто так сделал под его дверью? Его реакция. Ему и в самом деле бы не мешало дать 25, а то и более ударов плетью, как это делают в казачьих станицах. Одним словом, просто дебил.
Ответить
1 час.
Fvolodya55 Федоров
Надо с родителей тысяч 500 содрать, вот тогда он запомнит на долго.
Ответить
1 час.
Элеонора Коган
Верно,здорово!!!!
Ответить
59 мин.

Картина дня

наверх