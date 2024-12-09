Подросток из Владимира согласился за 500$ нагадить перед квартирой очень знаменитой особы. Последствия

Элеонора Коган

Просто дурак, кретин недоделанный.Башка у него не с того места привинчена, что ли? Не подумал, что гадость творит.Не подумал, что это так серьёзно. Такое сотворить. А если бы кто так сделал под его дверью? Его реакция. Ему и в самом деле бы не мешало дать 25, а то и более ударов плетью, как это делают в казачьих станицах. Одним словом, просто дебил.