Подросток из Владимира согласился за 500$ нагадить перед квартирой очень знаменитой особы. Последствия

Avia.pro - СМИ 500 долларов за перфоманс: как подросток из Владимира 'отличился' в Москве" В столице задержан 16-летний подросток, который за 500 долларов согласился выполнить задание, предложенное в чате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии