Черезов об отстранении СБР: «Все слышали о существовании двойных стандартов. Сейчас все наглядно продемонстрировали: макси сброшены»

Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

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