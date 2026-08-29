Вся власть диаспорам? В ХМАО «коренное население» не ханты и манси, а таджики и азербайджанцы

Вадим Трухачев: «Когда приехал в Сургут — не поверил глазам: практически все население — мигранты. Ни одного человека со славянской внешностью!» Ирина Мишина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв С 1 сентября в России вводят новые ограничительные правила для мигрантов.
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