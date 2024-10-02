В Петербурге прошла плановая проверка системы оповещения

В Санкт-Петербурге была проведена тренировка системы оповещения. Сотрудники Главного управления МЧС России по городу на Неве предварительно предупредили петербуржцев о проведение проверки, чтобы избежать паники.
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