Прокурор США рассказал о завершении дела об обращении с секретными документами

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд в письме лидерам юридических комитетов Палаты представителей и Сената американского Конгресса заявил, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента Джо Байдена с секретными документами.
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