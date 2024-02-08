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Прокурор США рассказал о завершении дела об обращении с секретными документами

Прокурор США рассказал о завершении дела об обращении с секретными документами

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд в письме лидерам юридических комитетов Палаты представителей и Сената американского Конгресса заявил, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента Джо Байдена с секретными документами.

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