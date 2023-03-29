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Сенатор Климов призвал отменить указ Зеленского и слова Борреля для переговоров по Украине

Сенатор Климов призвал отменить указ Зеленского и слова Борреля для переговоров по Украине

Зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов выступил с заявлением о том, что обсуждение возможности мирного урегулирования конфликта, развернувшегося на Украине, будет иметь смысл при соблюдении двух условий.

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