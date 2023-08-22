Военное обозрение

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Минобороны: Авиаударом уничтожен украинский разведывательный катер, появившийся у газодобывающих установок в Черном море

Минобороны: Авиаударом уничтожен украинский разведывательный катер, появившийся у газодобывающих установок в Черном море

В ночь на 22 августа истребитель СУ-30СМ морской авиации ВМФ России уничтожил украинский разведывательный катер в Черном море.

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