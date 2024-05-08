Ко Дню Победы волонтеры МТС привели в порядок обелиск, посвященный погибшим ивановцам

Ко Дню Победы волонтеры МТС привели в порядок обелиск, посвященный погибшим ивановцамОбелиск землякам - рабочим, инженерам, техникам, служащим «Комбината искусственной подошвы», погибшим в Великую Отечественную войну, встретит День Победы обновленным.
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