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Иваново

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Ко Дню Победы волонтеры МТС привели в порядок обелиск, посвященный погибшим ивановцам

Ко Дню Победы волонтеры МТС привели в порядок обелиск, посвященный погибшим ивановцам

Ко Дню Победы волонтеры МТС привели в порядок обелиск, посвященный погибшим ивановцамОбелиск землякам - рабочим, инженерам, техникам, служащим «Комбината искусственной подошвы», погибшим в Великую Отечественную войну, встретит День Победы обновленным.

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