Как у врачей в частных клиниках: названы зарплаты московских курьеров в декабре

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Зарплаты водителей-курьеров в декабрьские дни в столице могут взлететь до небес и приблизиться по значениям к оплате самых высококвалифицированных специалистов, например врачей.
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