Страна и люди
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Страна и люди

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Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

Ура! Я придумал, как решить проблему с таджикскими (и не только) мигрантами. Медаль мне (можно деньгами).

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
А как быть с известной &quot;восточной мудростью&quot;? И есть у малых народов Азии ещё один бзик - как бы высоко они не летали, как бы не кричали, что сами неимоверно круты как нация, но на уровне подсознания все равно ощущают себя батраками и людьми не очень высокого сорта. Не могут они изжить из себя рабскую суть, что и заставляет их продаваться всем подряд, лишь бы &quot;хозяину&quot; показать, что сами свою судьбу решили. Это заметно по их комментариям в чатах и поведению на улицах.
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