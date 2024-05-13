Ура! Я придумал, как решить проблему с таджикскими (и не только) мигрантами. Медаль мне (можно деньгами).
Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
А как быть с известной "восточной мудростью"? И есть у малых народов Азии ещё один бзик - как бы высоко они не летали, как бы не кричали, что сами неимоверно круты как нация, но на уровне подсознания все равно ощущают себя батраками и людьми не очень высокого сорта. Не могут они изжить из себя рабскую суть, что и заставляет их продаваться всем подряд, лишь бы "хозяину" показать, что сами свою судьбу решили. Это заметно по их комментариям в чатах и поведению на улицах.
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