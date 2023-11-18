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Албон потерял колесо после удара о барьеры, 3-ю практику в Лас-Вегасе завершили красными флагами

Албон потерял колесо после удара о барьеры, 3-ю практику в Лас-Вегасе завершили красными флагами

Две из трех тренировок перед Гран-при Лас-Вегаса завершили красными флагами. На последних минутах третьей сессии пилот «Уильямса» Алекс Албон допустил контакт с барьерами, после чего колесо отсоединилось от его болида.

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