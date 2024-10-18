В России до конца этого года могут запустить оплату через BRICS Pay для иностранцев

Уже в этом году в России может появиться сервис BRICS Pay для безналичных расчетов иностранцев. Он позволит расплачиваться картами Visa и Mastercard внутри нашей страны, в дальнейшем к ним может добавиться китайский WeChat Pay.
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