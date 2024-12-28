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РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках (ВИДЕО)

РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках (ВИДЕО)

РЖД тестируют робопсов, которые могут быть использованы для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги и контролировать соблюдение охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, сообщила компания.

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