Музей кино: Николь Кидман, Джессика Бил и Галь Гадот

19 октября в Лос-Анджелесе прошёл четвёртый ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии, на котором побывали Ева Лонгория, Наташа Лионн, Джессика Бил, Марион Котийяр, Руни Мара и Хоакин Феникс, Джон Траволта, Николь Кидман, Галь Гадот, Элизабет Бэнкс и многие другие.
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