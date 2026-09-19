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Аргументы и Факты

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Мать и партнера экс-невесты Кличко не пустят на церемонию памяти актрисы

Мать и партнера экс-невесты Кличко не пустят на церемонию памяти актрисы

Возлюбленного экс-невесты боксера Владимира Кличко, актрисы Хайден Панеттьери не пустят на церемонию памяти звезды, которая пройдет 19 сентября, в церкви Малибу.

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