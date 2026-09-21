Гондолы Венеции: как их создают и кто может стать гондольером

Венецианская гондола — один из самых узнаваемых символов города на воде. Эти изящные черные лодки первыми приходят на ум при упоминании легендарной Венеции.
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