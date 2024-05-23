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В Ноябрьске на одного таксиста составлен административный протокол

В Ноябрьске на одного таксиста составлен административный протокол

На одного таксиста составлен административный протокол. Это результат рейда «Такси-мигрант». В ходе патрулирования госавтоинспекторы совместно с сотрудниками Гостехнадзора проверяют у водителей такси наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров.

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