В Ноябрьске на одного таксиста составлен административный протокол

На одного таксиста составлен административный протокол. Это результат рейда «Такси-мигрант». В ходе патрулирования госавтоинспекторы совместно с сотрудниками Гостехнадзора проверяют у водителей такси наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров.
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