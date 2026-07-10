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Царьград

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Министр Пучков ужесточил контроль питания и безопасности в лагерях

Министр Пучков ужесточил контроль питания и безопасности в лагерях

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков провёл рабочее совещание с участием представителей Роспотребнадзора, председателей муниципальных комиссий и руководителей всех загородных, санаторных и палаточных лагерей региона.

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