Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

В больнице москвичам круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что рентгеноперационная крупнейшего в столице медцентра – ГКБ им.
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