Экс-футболист Пономарев заявил, что у ЦСКА проблемы с физическим состоянием

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил о проблемах с физическим состоянием армейцев после ничьей команды с "Ростовом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
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