Матвиенко: Лавров олицетворяет внешнюю политику России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием.Она отметила, что Лавров прошёл все ступени службы, и уже более 20 лет в буквальном смысле олицетворяет российскую внешнюю политику.
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