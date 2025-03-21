Матвиенко: Лавров олицетворяет внешнюю политику России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием.Она отметила, что Лавров прошёл все ступени службы, и уже более 20 лет в буквальном смысле олицетворяет российскую внешнюю политику.