В Москве показали балет о якутских алмазах

Фестиваль «Золотая маска» в Центральном академическом театре Российской армии показал балетный спектакль Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) «Сияющий камень», выдвинутый на престижную национальную премию сразу по семи номинациям: как лучший спектакль в балете, как лучшая работа постановщика, за лучшие мужскую и женские роли, а также как лучшая работы композитора, художника по костюмам и по свету музыкальном театре.
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