Что делать, если покупатель требует вернуть средства за приобретенный автомобиль

Продажа транспортного средства на вторичном рынке требует значительных усилий от владельца. Однако после заключения договора купли-продажи покупатель вправе отменить сделку и потребовать возврата средств.
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