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Что делать, если покупатель требует вернуть средства за приобретенный автомобиль

Что делать, если покупатель требует вернуть средства за приобретенный автомобиль

Продажа транспортного средства на вторичном рынке требует значительных усилий от владельца. Однако после заключения договора купли-продажи покупатель вправе отменить сделку и потребовать возврата средств.

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