Названы последствия отказа Европы от российского газа

Отказавшись от дешевого российского газа, Европа встала на путь деиндустриализации. Такую точку зрения высказал гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
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