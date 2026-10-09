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МВФ: Украина должна выплатить $169,7 млн в счет кредита, выданного в 2022 году

МВФ: Украина должна выплатить $169,7 млн в счет кредита, выданного в 2022 году

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $169,7 млн в счет погашения кредита, выданного в рамках инструмента для ускоренного финансирования в 2022 году.

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