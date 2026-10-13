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Премьер Болгарии анонсировал вызов посла России после атак на суда

Премьер Болгарии анонсировал вызов посла России после атак на суда

Заявление о том, что вызовет на встречу посла России Элеонору Митрофанову после атак на суда в Черном море сделал премьер-министр Болгарии Румен Радев, об этом он 14 октября написал в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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