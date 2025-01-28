Педагог ворвалась в соседний класс и надавал пощечин ребенку, который мешал ей вести занятия

ак александр крот Поколения памперсов и придурков...таких родителей со всей фамилией в сибирь за их счет

Юрий Хорев В наше время родители совсем не занимаются воспитанием. Многих из них необходимо самих воспитывать. В мою бытность, если бы учитель пожаловался на моё поведение, минимум что меня ожидало - тяжёлый разговор, а возможно и "день авиации". Детям слишком много дали прав, а про обязанности не предупредили.