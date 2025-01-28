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Педагог ворвалась в соседний класс и надавал пощечин ребенку, который мешал ей вести занятия

Педагог ворвалась в соседний класс и надавал пощечин ребенку, который мешал ей вести занятия

Avia.pro - СМИ Вечная классика школьной жизни: дети болтают, учителя раздражаются, а контроль над ситуацией тонет в хаосе.

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Комментарии
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ак
александр крот
Поколения памперсов и придурков...таких родителей со всей фамилией в сибирь за их счет
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15 час.
Юрий Хорев
В наше время родители совсем не занимаются воспитанием. Многих из них необходимо самих воспитывать. В мою бытность, если бы учитель пожаловался на моё поведение, минимум что меня ожидало - тяжёлый разговор, а возможно и &quot;день авиации&quot;. Детям слишком много дали прав, а про обязанности не предупредили.
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14 час.
Ч
Чужестранка
Учительница всё правильно сделала. Только один обнаглевший и охамевший ребенок отхватил щей, а урок получили оба класса: и старшие, и младшие! Увечье ему не нанесла? Жив и вполне здоров. Пусть его лучше в школе научат правильному поведению, чем где-то ещё. В другом месте будет жёстче и больней...
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11 час.

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