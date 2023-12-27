На фоне слухов о новом романе: стало известно, как отпраздновал Рождество Хью Джекман

Актера едва не задержала полиция в праздничный день. Хью Джекман привыкает к холостяцкой жизни LEGION-MEDIAХью Джекман поделился со своими фанатами рассказом о том, как о встретил главный зимний праздник.
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