В Майкопе возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ Красногвардейского района Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Адыгея в отношении директора одной из школ Красногвардейского района и ее знакомой возбуждено уголовное дело.
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