В Майкопе возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ Красногвардейского района Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Адыгея в отношении директора одной из школ Красногвардейского района и ее знакомой возбуждено уголовное дело.