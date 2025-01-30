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Россиян стали чаще хоронить особым образом

Россиян стали чаще хоронить особым образом

Россиян стали чаще хоронить особым образом — в двойных гробах. Об этом сообщает Life. По информации портала, спрос на гробы необычных размеров вырос из-за все чаще встречающегося у жителей страны ожирения.

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