Россиян стали чаще хоронить особым образом — в двойных гробах. Об этом сообщает Life. По информации портала, спрос на гробы необычных размеров вырос из-за все чаще встречающегося у жителей страны ожирения.
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