Охота на охотника: зачем ВС РФ отказываются от вертолётов

Сможет ли в ближайшем будущем беспилотник вытеснить и заменить вертолёт под воздействием факторов современного боя? Продолжим начатую тему и попробуем разобраться, насколько остро сегодня стоит вопрос актуальности ударных вертолётов.
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