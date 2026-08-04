Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 434 подписчика

Охота на охотника: зачем ВС РФ отказываются от вертолётов

Охота на охотника: зачем ВС РФ отказываются от вертолётов

Сможет ли в ближайшем будущем беспилотник вытеснить и заменить вертолёт под воздействием факторов современного боя? Продолжим начатую тему и попробуем разобраться, насколько остро сегодня стоит вопрос актуальности ударных вертолётов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии