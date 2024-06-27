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Стало известно, кого сыграет Дмитрий Нагиев в сериале "Злые люди"

Стало известно, кого сыграет Дмитрий Нагиев в сериале "Злые люди"

Известный актёр Дмитрий Нагиев сыграет в новом историческом сериале дворянина.Дмитрий Нагиев сыграет дворянина в сериале "Злые люди" (16+), съемки которого прошли в Нижнем Новгороде и Костроме, сообщает НТВ.

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