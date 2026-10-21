‼️🇺🇦 Зеленский согласился на заморозку конфликта по нынешней линии фронта ▪️Журналист спросил Зеленского, готов ли он принять мирное соглашение, при котором Украина сохранит около 75% территории, а остальные останутся под российским контролем.