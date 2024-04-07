Нынешний конфликт сорвал маски и показал, кто является нашим истинным другом, а кто лишь прикидывался таковым, на деле протягивая руку дружбы Соединённым Штатам Америки.
Удар в спину. Узбекистан сделал ставку на США
Комментарии
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valentina sergeeva
А нечего никому подставляться! Тогда целясь ножом в спину, попадут зубами на кулак.
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13 час.
Олег Гуркин
Зачем нам мигранты из средней Азии ??!! Не нужны . Пусть едут обратно . Срочно . Возвращаются на историческую родину . Справимся со своими задачами сами . Это всё глупые отговорки , что без них нельзя . Можно . Нужно .
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13 час.
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