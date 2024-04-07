Удар в спину. Узбекистан сделал ставку на США

Олег Гуркин

Зачем нам мигранты из средней Азии ??!! Не нужны . Пусть едут обратно . Срочно . Возвращаются на историческую родину . Справимся со своими задачами сами . Это всё глупые отговорки , что без них нельзя . Можно . Нужно .