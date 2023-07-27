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Силы группировки «Центр» в ходе отражения атак на Сватовском и Краснолиманском направлениях уничтожили свыше 150 военных Украины

Силы группировки «Центр» в ходе отражения атак на Сватовском и Краснолиманском направлениях уничтожили свыше 150 военных Украины

Силы российской группировки «Центр» во время отражения атак на Сватовском и Краснолиманском направлениях ликвидировали свыше 150 военных Украины.

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