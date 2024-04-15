Роскомнадзор блокирует иностранных хостеров. Доступ ограничили к 8 хостинг-провайдерам

Роскомнадзор ограничил доступ к 8 иностранным хостинг-провайдерам за несоблюдение закона о «приземлении»\u000D\u000AРоскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайтам восьми из двенадцати зарубежных хостинг-провайдеров, которые ранее были обязаны «приземлиться» в России — то есть открыть свои представительства на территории страны.