Протаранившего рождественский парад в США обвинили в умышленном убийстве

Он насмерть задавил 6 человек, около 20 пострадали.Американская прокуратура предъявила обвинение в умышленном убийстве Даррелу Бруксу, который 21 ноября протаранил на автомобиле процессию рождественского парада в городе Уокешо штата Висконсин.