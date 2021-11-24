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Протаранившего рождественский парад в США обвинили в умышленном убийстве

Протаранившего рождественский парад в США обвинили в умышленном убийстве

Он насмерть задавил 6 человек, около 20 пострадали.Американская прокуратура предъявила обвинение в умышленном убийстве Даррелу Бруксу, который 21 ноября протаранил на автомобиле процессию рождественского парада в городе Уокешо штата Висконсин.

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