Расстреливать родителей за русские фильмы предложил литовский телеведущий Ольга ВайленкоНа фоне продолжающегося напряжения в отношениях между Россией и странами Балтии очередной инцидент вызвал широкий резонанс в Литве.
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