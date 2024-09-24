Раскрыт секрет долголетия гренландской акулы

Ученые из Института старения имени Фрица Липмана в составе научного коллектива обнаружили, что в геноме долгоживущей гренландской акулы много повторяющихся и часто самовоспроизводящихся элементов — так называемых «прыгающих» генов.
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